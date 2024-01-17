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SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan iddianamesi kabul edildi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.01.2024 15:43 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan iddianamesi kabul edildi

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 28’i tutuklu 61 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

TÜM SUÇLARDAN SORUMLU TUTULDULAR

Bora Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu. İddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Yusuf İzzet Savaş, Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli kasten öldürme’, 7 kişiye yönelik ‘kasten yaralama’, 2 kişiye yönelik ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, 2 kişiye yönelik ‘nitelikli yağma’, ‘eziyet’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘suç üstlenme’ ve 2 kez ‘suçluyu kayırma’ suçlarından biri ağırlaştırılmış 2’şer kez müebbet ve 169 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

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Diğer 55 sanık içinse çeşitli sürelerde hapis cezası talep edilirken, hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. (İHA)

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