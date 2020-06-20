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  4. Son dakika! Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Son dakika! Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Babalar Günü’nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Son dakika! Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Normalleşme sürecinde engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında alınan tedbirleri geçtiğimiz hafta açıkladıklarını hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizde 85 yaş üstü ve kronik hastalığı olan büyüklerimiz var. Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda kalan büyüklerimizsin hepsi bizlere emanet. Onları korumak için tedbirli olmaya devam ediyoruz. Huzurevlerimiz, Babalar Günü’nde de dijital ziyarete açık olacak” dedi.

Huzurevlerinde ziyaret yasağının devam ettiğini, personelin de gerekli sağlık taramaları yapıldıktan sonra kuruluşa giriş çıkış yapabildiğini anımsatan Selçuk, virüs taşıma ihtimali nedeniyle kuruluşlara hediye ve çiçek kabul edilmeyeceğini de kaydetti.

Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk; “Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin, kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı dijital ortamda görüntülü aramaları, onları yalnız bırakmamaları son derece önemli” diye konuştu.

Selçuk, huzurevlerinin ziyarete açılmasına ilişkin tarihin, süreç dikkate alınarak daha sonra belirleneceğini de vurguladı.

"81 İLDE ŞEHİT BABALARI ZİYARET EDİLECEK"

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Babalar Günü’nde şehit babalarını yalnız bırakmayacak. 81 ilde, İl Müdürlüğü ekipleri şehit babalarını ziyaret edecek.

Geride kalan Ramazan Bayramında, Bakanlık çalışanları tarafından 81 ilde 35 bin 332 şehit ailesi ve gazi ziyaret edilmişti.

Anneler Günü’nde de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına 8 bin 396 şehit annesinin tamamına telefonla ulaşılmıştı.

(İHA)

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