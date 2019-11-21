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Son dakika! Bakan Akar: 145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 10:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı. Harekat bölgesinin doğusu ve batısından tacizler geliyor." dedi. Bakan Akar, FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 150'si general/amiral olmak üzere 17 bin 866 personelin ihraç edildiğini, 909 emekli personelin rütbelerinin geri alındığını açıkladı.

Son dakika! Bakan Akar: 145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesinde konuştu.

ABD VE RUSYA İLE YAPILAN MUTABAKATLAR

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Mutabakatların tam anlamıyla sağlandığı söylemek mümkün değil ama çalışmalar sürüyor. Barış Pınarı Harekatı sonrasında 140 binden fazla insanın yerlerine döndüğünü biliyoruz.

YPG/PKK tarafından Barış Pınarı Harekat Bölgesine ortalama günde 10-15 taciz oluyor.

GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı. Harekat bölgesinin doğusu ve batısından tacizler geliyor.

KKTC BAYRAĞI'NIN YAKILMASI

En sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın adada ebediyen dalgalanmasına asla engel olamayacak.

2 BİN 709'U GÖREVDEN ALINDI, 909 EMEKLİ PERSONELİNİN RÜTBELERİ ALINDI

FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral olmak üzere 17 bin 866 personel ihraç edildi. 2 bin 709 personel görevden uzaklaştırıldı, 909 emekli personelin rütbeleri geri alındı."


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar güvenli bölge Suriye

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Siz onu bunu bırakın .İki kilo çürük meyve alıp yiyemiyoruz işsiz ve açız...Minderden kaçmayın...Sizin yediğiniz içtiğiniz külliyen haram ne konuşsanız kulli yalan...Ellerim kırılaydıda size oy vermeyeydim..
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