Son dakika! Bakan Akar: 145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesinde konuştu.

ABD VE RUSYA İLE YAPILAN MUTABAKATLAR

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Mutabakatların tam anlamıyla sağlandığı söylemek mümkün değil ama çalışmalar sürüyor. Barış Pınarı Harekatı sonrasında 140 binden fazla insanın yerlerine döndüğünü biliyoruz.

YPG/PKK tarafından Barış Pınarı Harekat Bölgesine ortalama günde 10-15 taciz oluyor.

GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı. Harekat bölgesinin doğusu ve batısından tacizler geliyor.

KKTC BAYRAĞI'NIN YAKILMASI

En sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın adada ebediyen dalgalanmasına asla engel olamayacak.

2 BİN 709'U GÖREVDEN ALINDI, 909 EMEKLİ PERSONELİNİN RÜTBELERİ ALINDI

FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral olmak üzere 17 bin 866 personel ihraç edildi. 2 bin 709 personel görevden uzaklaştırıldı, 909 emekli personelin rütbeleri geri alındı."



