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  4. Son dakika: Bakan Akar'dan F-16 alımı ile ilgili önemli açıklama! 'Güzel sonuçlar geldi'

Son dakika: Bakan Akar'dan F-16 alımı ile ilgili önemli açıklama! 'Güzel sonuçlar geldi'

22.11.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’ den F-16 alımı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Akar, "ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Akar'dan F-16 alımı ile ilgili önemli açıklama! 'Güzel sonuçlar geldi'

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim SADAT’la hiçbir ilgimiz, ilişkimiz yok. Bizim dışımızda bir hadise." dedi.

'GÜZEL SONUÇLAR GELDİ'

Bakan Akar, ABD’ den F-16 alımı ile ilgili "ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16’larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD’de olmak üzere dört toplantı yapıldı. Bizim kafamızda da başka şeyler var." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, "S-400 füze savunma sistemi yerinde, kullanılmaya hazır. Tehdit gelirse bunu kullanırız." diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar SADAT

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