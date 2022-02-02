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  4. Son dakika: Bakan Akar'dan 'kış kartalı' açıklaması: İnleri, mağaraları başlarına yıkıldı

Son dakika: Bakan Akar'dan 'kış kartalı' açıklaması: İnleri, mağaraları başlarına yıkıldı

02.02.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Kış Kartalı Harekatı' ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Akar yaptığı açıklamada "Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Akar'dan 'kış kartalı' açıklaması: İnleri, mağaraları başlarına yıkıldı

Son dakika: Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanıldığı belirlenen Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki hedeflere yönelik "Kış Kartalı Harekatı" düzenlendi.

Kritik harekatla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Hulusi Akar
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