Son dakika: Bakan Akar'dan 'kış kartalı' açıklaması: İnleri, mağaraları başlarına yıkıldı

Son dakika: Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanıldığı belirlenen Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki hedeflere yönelik "Kış Kartalı Harekatı" düzenlendi.

Kritik harekatla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler." dedi.

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