HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Bakan Akar'dan kritik 'tahıl anlaşması' teması! Rus mevkidaşıyla görüştü

Son dakika: Bakan Akar'dan kritik 'tahıl anlaşması' teması! Rus mevkidaşıyla görüştü

01.11.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya tarafından tahıl anlaşmasının askıya alınmasının ardından Türkiye konuyla ilgili temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Bakan Akar'dan kritik 'tahıl anlaşması' teması! Rus mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Rusya tarafından askıya alınan tahıl koridoru anlaşmasında son durum ele alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa ülkesinden dikkat çeken hamle! 6 yıla kadar cezası varAvrupa ülkesinden dikkat çeken hamle! 6 yıla kadar cezası var
İngiltere'de kuş gribi alarmı verildi! Tüm kümes hayvanları içeride tutulacakİngiltere'de kuş gribi alarmı verildi! Tüm kümes hayvanları içeride tutulacak
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettimAK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Rusya Ukrayna savaşı

En Çok Okunan Haberler

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu!

Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu!

TOGG kredisi için bankalar harekete geçiyor

TOGG kredisi için bankalar harekete geçiyor

Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı…

Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı…

Türkiye'de bir ilk olacak! Herkese aynı anda gelecek

Türkiye'de bir ilk olacak! Herkese aynı anda gelecek

Siyaset yapamazlar ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım...

Siyaset yapamazlar ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım...

İlginizi Çekebilir

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.