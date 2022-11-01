Son dakika: Bakan Akar'dan kritik 'tahıl anlaşması' teması! Rus mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberi: Rusya tarafından tahıl anlaşmasının askıya alınmasının ardından Türkiye konuyla ilgili temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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