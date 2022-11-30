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  4. SON DAKİKA! Bakan Bekir Bozdağ'dan 'Türk Tabipler Birliği' açıklaması: Çalışmayı neticelendirdik

SON DAKİKA! Bakan Bekir Bozdağ'dan 'Türk Tabipler Birliği' açıklaması: Çalışmayı neticelendirdik

30.11.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik çalışmanın tamamlandığını, Cumhurbaşkanı’na arz edildikten sonra kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. Bozdağ, “Anayasa’nın son şekli verildi. (Muhalefetle istişare süreci) Zaten ziyaretimizi yaptık. Görüşlerini, desteklerini kendilerinden talep ettik. Ayrı bir ziyaret olur mu onu bilemem. Şu anda yeni bir ziyarete ihtiyaç gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Bakan Bekir Bozdağ'dan 'Türk Tabipler Birliği' açıklaması: Çalışmayı neticelendirdik

Adalet Bakanı Bakan Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. TTB ile ilgili çalışmaların bitirildiğini söyleyen Bozdağ, “Çalışmayı neticelendirdik ama sayın Cumhurbaşkanımıza henüz sunmadık” dedi.

Anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine Bozdağ, “Anayasa’nın son şekli verildi. (Muhalefetle istişare süreci) Zaten ziyaretimizi yaptık. Görüşlerini, desteklerini kendilerinden talep ettik. Ayrı bir ziyaret olur mu onu bilemem. Şu anda yeni bir ziyarete ihtiyaç gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

''SON ŞEKLİ VERİLDİ''

Başörtüsü düzenlemesine ilişkin de konuşan Bozdağ, “Son şekli verildi, Meclise gelecek. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta Mecliste olacak. Muhalefet ile Meclise sunulduktan sonra temas olabilir” açıklamasında bulundu.

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