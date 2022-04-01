SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan Semra Güzel, Sedat Peker ve Adnan Oktar açıklaması

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Semra Güzel, Sedat Peker ve Adnan Oktar davasıyla ile ilgili açıklama geldi. Semra Güzel ile ilgili olarak "Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok" diyen Bakan Bozdağ, Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili açıklama yaptı. Ayrıca Bakan Bozdağ, Adnan Oktar davasındaki tahliye kararlarıyla ilgili de konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Bakan Bozdağ, muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Bozdağ'ın açıklamasından satır başları:

"SEMRA GÜZEL'İN NEREDE OLDUĞUNA DAİR ELİMİZDE KESİN VE RESMİ BİR VERİ YOK"

‘’Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart’ta bununla ilgili yakalama kararı çıkardı. Ve kollukta bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel’e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkışta gözükmüyor.

SEDAT PEKER'İN TÜRKİYE'YE İADESİ

Bildiğiniz gibi Kırmızı Bülten çıkarıldı. Türkiye hem İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden gelen talepleri de dikkate alarak iade talebinde bulundu. Bizim iade talebimizin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ulaştığını değerlendiriyoruz. Ama oradan şu ana kadar bize herhangi bir dönüş olmadı.

ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ TAHLİYE KARARLARI

HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi."



