Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil Loannis Logos'a sert tepki göstererek "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ile ırkçılığa artık dur demeli" açıklamasını yaptı.

YUNAN VEKİL BÜYÜK BİR PROVOKASYONA İMZA ATTI



Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı. Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Loannis Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.