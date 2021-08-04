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  4. Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: Rüzgar yine kuvvetli

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: Rüzgar yine kuvvetli

04.08.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devam eden orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada rüzgarın bugün yine kuvvetli olduğunu belirterek "Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca "En geç 1 sene içinde evlerimizi yapıp vatandaşlara teslim edeceğiz." dedi.

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: Rüzgar yine kuvvetli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile yangında zarar gören Manavgat’ın Kalemler mahallesinde açıklamalarda bulunuyor.

Devam eden yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar.

Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz.

1 AY İÇİNDE ÖRNEK EV HAZIR OLACAK

Bir ay içerisinde örnek evimiz burada (Manavgat) inşa edilmiş olacak. En geç 1 sene içinde evlerimizi yapıp vatandaşlara teslim edeceğiz.

Orman yangınlarında son durum (Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Hatay ve Manisa'da orman yangını)Orman yangınlarında son durum (Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Hatay ve Manisa'da orman yangını)

10 BİN LİRALIK YARDIM HESAPLARDA

Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık."

cavusoglu

Ayrıntılar geliyor...

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Mevlüt Çavuşoğlu
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