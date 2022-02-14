Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte haftalık vaka haritası

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını gösteren insidans haritasını açıkladı.

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

İşte haftalık insidans haritası:

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN İLLER

29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana olarak sıralandı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE VAKALAR ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul, Ankara ve İzmir'de arttı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 29 Ocak- 4 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 889,58'den 894,82'ye, Ankara'da 1003,30'dan 1279,73'e, İzmir'de ise 961,57'den 1229,37'ye yükseldi.

KIRKLARELİ ZİRVEDE

Haritaya göre vaka yoğunluğu en az olan iller 105,02 ile Van, 136,44 ile Antalya ve 194,14 ile Şırnak oldu.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olduğunu açıkladı. Öte yandan Kırklareli 1489,20 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

