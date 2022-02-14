HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte haftalık vaka haritası

Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte haftalık vaka haritası

14.02.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana oldu. Öte yandan Kırklareli 1489,20 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. İşte detaylar!

Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte haftalık vaka haritası

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını gösteren insidans haritasını açıkladı.

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

İşte haftalık insidans haritası:

FLil2SjWUAIW4kn

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN İLLER

29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana olarak sıralandı.

FLinBxlXwAM9TUw

3 BÜYÜKŞEHİRDE VAKALAR ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul, Ankara ve İzmir'de arttı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 29 Ocak- 4 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 889,58'den 894,82'ye, Ankara'da 1003,30'dan 1279,73'e, İzmir'de ise 961,57'den 1229,37'ye yükseldi.

KIRKLARELİ ZİRVEDE

Haritaya göre vaka yoğunluğu en az olan iller 105,02 ile Van, 136,44 ile Antalya ve 194,14 ile Şırnak oldu.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olduğunu açıkladı. Öte yandan Kırklareli 1489,20 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeyi MHP duyurdu... "Çalışmalara başlandı"Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeyi MHP duyurdu... "Çalışmalara başlandı"
Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayıSon Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayı
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...

Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...

Banka dekontuna ‘haram olsun’ yazınca cezayı yedi!

Banka dekontuna ‘haram olsun’ yazınca cezayı yedi!

Savaş sırlarını açığa çıkardılar!

Savaş sırlarını açığa çıkardılar!

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.