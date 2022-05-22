Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?

Son dakika haberi: Maymun çiçeği virüsü ile ilgili endişeler sürerken ve dünyadan vaka haberleri gelmeye devam ederken Türkiye'deki durum da merak ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'maymun çiçeği virüsü' ve 'maymun çiçeği hastalığı' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

MAYMUN ÇİÇEĞİ PANDEMİ OLUR MU?

Bakan Koca açıklamasında "Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz." dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Öte yandan Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda KAMUOYU MÜSTERİH OLMALI: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2022



