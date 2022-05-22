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  4. Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?

22.05.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Koronavirüs pandemisinin ardından dünyadan vaka haberlerinin peş peşe gelmesiyle maymun çiçeği virüsü endişeye yol açtı. Türkiye'de maymun çiçeği hastalığının görülüp görülmediğinin yanı sıra bu hastalığın tıpkı Covid-19 gibi bir pandemiye neden olup olmayacağı da merak ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da flaş bir maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması! Maymun çiçeği pandemiye yol açar mı?

Son dakika haberi: Maymun çiçeği virüsü ile ilgili endişeler sürerken ve dünyadan vaka haberleri gelmeye devam ederken Türkiye'deki durum da merak ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'maymun çiçeği virüsü' ve 'maymun çiçeği hastalığı' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

MAYMUN ÇİÇEĞİ PANDEMİ OLUR MU?

Bakan Koca açıklamasında "Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz." dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Öte yandan Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.


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pandemi Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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