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  4. Son dakika! Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu

Son dakika! Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu

23.04.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."


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koronavirüs (Covid-19) İstanbul Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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