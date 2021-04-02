Son Dakika: Bakan Kurum duyurdu! Bodrum'da plaja mermer ve kuvars tozu döken işletmelere ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da bazı otel ve tatil köylerinin plaj düzenleme çalışmalarında mermer ile kuvars tozu kullandığı iddiaları üzerine başlatılan çalışmada 2 işletmeye ceza kesildiğini açıkladı.
Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları:
"Muğla Bodrum’da bazı otel ve tatil köylerinin plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve kuvars tozu kullandıklarına yönelik şikâyetler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimizce bölgede inceleme başlattık.
Havadan ve karadan gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarımızda kısa süre içerisinde 37 tesisi denetleyerek kum numuneleri aldık ve çevre kirliliğine neden olduğunu tespit ettiğimiz 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık."