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  4. Son Dakika: Bakan Kurum duyurdu! Bodrum'da plaja mermer ve kuvars tozu döken işletmelere ceza

Son Dakika: Bakan Kurum duyurdu! Bodrum'da plaja mermer ve kuvars tozu döken işletmelere ceza

02.04.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve kuvars tozu kullanan 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza kesildiğini açıkladı.

Son Dakika: Bakan Kurum duyurdu! Bodrum'da plaja mermer ve kuvars tozu döken işletmelere ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da bazı otel ve tatil köylerinin plaj düzenleme çalışmalarında mermer ile kuvars tozu kullandığı iddiaları üzerine başlatılan çalışmada 2 işletmeye ceza kesildiğini açıkladı.

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları:

"Muğla Bodrum’da bazı otel ve tatil köylerinin plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve kuvars tozu kullandıklarına yönelik şikâyetler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimizce bölgede inceleme başlattık.

2 İŞLETMEYE CEZA YAĞDI

Havadan ve karadan gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarımızda kısa süre içerisinde 37 tesisi denetleyerek kum numuneleri aldık ve çevre kirliliğine neden olduğunu tespit ettiğimiz 2 işletmeye 575 bin 263 TL ceza uyguladık."


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Muğla Bodrum Murat Kurum

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