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Son dakika: Bakan Kurum duyurdu! 'Tüm şehirlerimizde eş zamanlı olarak...'

31.05.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüşü'nün başlayacağını duyurdu. Yürüyüşün tüm şehirlerde 14.30'da eş zamanlı olarak başlayacağını bildiren Bakan Kurum, "Milyonlarca vatandaşımız doğa için, çevre için yürüyecekler" dedi.

Son dakika: Bakan Kurum duyurdu! 'Tüm şehirlerimizde eş zamanlı olarak...'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkent Millet Bahçesi'nde Çevre Haftası’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum buradaki konuşmasında 81 ilde aynı saatte başlayacak çevre yürüyüşünü duyurdu.

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TARİHİ AÇIKLADI

Bakan Kurum, 5 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'da atacağı ilk adımla başlayacak yürüyüşü şu sözlerle duyurdu:

"5 Haziran’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin ilk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam’dan atacağı ilk adımla; “81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü”müz başlayacak. Tüm şehirlerimizde saat 14.30’da eş zamanlı olarak milyonlarca vatandaşımız doğa için, çevre için yürüyecekler."

(DHA)

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