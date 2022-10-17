Son dakika: Bakan Özer duyurdu! Maden kazası şehitlerinin çocuklarının eğitim masraflarını MEB karşılayacak

Son dakika haberi: Amasra'daki maden faciasının ardından MEB'den önemli bir adım geldi. Bakan Özer'in açıklamasına göre, Bakanlık, şehit madencilerinin çocuklarının tüm eğitim masraflarını karşılayacak.

"BURSLAR VERECEĞİZ, MASRAFLARINI KARŞILAYACAĞIZ"

Bakan Özer, maden patlaması ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimlerini bugün itibarıyla üstlenmiş bulunuyoruz. O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye masraflarını biz karşılayarak onları yalnız bırakmayacağız."

(DHA)

