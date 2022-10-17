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  4. Son dakika: Bakan Özer duyurdu! Maden kazası şehitlerinin çocuklarının eğitim masraflarını MEB karşılayacak

Son dakika: Bakan Özer duyurdu! Maden kazası şehitlerinin çocuklarının eğitim masraflarını MEB karşılayacak

17.10.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'yi yasa boğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen feci patlamada yaşamını yitiren madencilerin çocuklarının eğitimlerini bugün itibarıyla MEB'in üstlendiğini duyurdu.

Son dakika: Bakan Özer duyurdu! Maden kazası şehitlerinin çocuklarının eğitim masraflarını MEB karşılayacak

Son dakika haberi: Amasra'daki maden faciasının ardından MEB'den önemli bir adım geldi. Bakan Özer'in açıklamasına göre, Bakanlık, şehit madencilerinin çocuklarının tüm eğitim masraflarını karşılayacak.

"BURSLAR VERECEĞİZ, MASRAFLARINI KARŞILAYACAĞIZ"

Bakan Özer, maden patlaması ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimlerini bugün itibarıyla üstlenmiş bulunuyoruz. O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye masraflarını biz karşılayarak onları yalnız bırakmayacağız."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
maden faciası
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