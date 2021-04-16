Son Dakika: Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı, acil iniş yaptı

Çeşitli programlara katılmak üzere Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve beraberindekileri taşıyan, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak, havada arıza yaptı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın da olduğu uçak arıza nedeniyle Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yapıldı.

Bakan Pakdemirli ve uçakta bulunanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Malatya Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri de havaalanına geçti.

Uçağın içinden olay anına ait ilk görüntüler paylaşıldı;

DHA

