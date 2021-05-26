HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Bakan Selçuk duyurdu: Eğitimde telafi başlıyor

Son dakika! Bakan Selçuk duyurdu: Eğitimde telafi başlıyor

26.05.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Selçuk duyurdu: Eğitimde telafi başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
AK Parti'den 20 maddelik yeni kanun teklifiAK Parti'den 20 maddelik yeni kanun teklifi
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Aşı olanlar dikkat: 6 ay sonra üçüncü doz gerekecek

Aşı olanlar dikkat: 6 ay sonra üçüncü doz gerekecek

Sevgilisi pencereden attı! Yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Sevgilisi pencereden attı! Yaşadığı dehşeti böyle anlattı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.