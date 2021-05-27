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  4. Son Dakika: Bakan Selçuk'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Son Dakika: Bakan Selçuk'tan koronavirüs aşısı açıklaması

27.05.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Bakan Selçuk'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Milli Eğitim Bakanı
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