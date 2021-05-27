Son Dakika: Bakan Selçuk'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.



40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.



Sağlıkla kavuşmak dileğiyle... — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 27, 2021



