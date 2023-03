SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, depremlerle ilgili son durumu açıkladı. Bakan Soylu depremlerde can kaybının 45 bin 968'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

"400 KİLOMETRELİK BİR YIRTIKTAN BAHSEDİYORUZ"

"Deprem bölgesinde 426 belediye görevlendirildi. Sadece Hatay'da 127 belediye var. Aslında ne kadar büyük bir operasyon yönetildiğini göstermek için anlatıyorum. Yine deprem bölgesinde 41 vali görevlendirildi.

Bunların her birinin bir görevi var. Örneğin Denizli Valimiz defin ve kimliklendirme ile ilgilenmektedir. Siirt Valimiz araçların sahaya tanzimini gerçekleştirdi. Erzincan Valimiz beslenme sürecinin tamamını yürüttü.

Bunların her birinin koordinasyonu da başka bir çalışmayı ortaya koymaktadır. Yer kürenin en büyük depremlerinden ve 400 kilometrelik bir yırtıktan bahsediyoruz. Büyük acılar ve büyük zaferler milletleri birleştirir. Milletimiz bu acı karşısında büyük bir birliktelik gerçekleştirdi. Onarılması için herkes seferber oldu.

"13 BİN 72 ARTÇI OLDU"

13 bin 72 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu da olağan bir durum değil. Bunun yanı sıra 26 bin 32 enkazda arama kurtarma yapıldı. Buna gidecek aracı ve arama kurtarma ekibini hesap edebiliriz.

Yüzde 25'i yıkık ve acil yıkılacak yüzde 75'i de ağır hasarlı. Önümüzde bunlarla ilgili de bir süreç söz konusu. Tüm bölgede acil yıkılacak binalarda yüzde 15'e kadar geldik.

332 çadır kent alanı oluşturuldu. 370 bin 482 sadece bizim bildiğimiz kalanlar. Bunun 4'te 1'inden daha fazlası Hatay'da kuruldu. Toplam 209 konteyner alanı oluşturuldu. 62'si Hatay'da. Toplam 3 bin konteyner Hatay'da kurulmuş oldu.

Konteyner kentlere yerleşenlerde öncelik depremde ailesini kaybedenler, şehit yakınları, engelliler olarak devam ediyor. Buradan sonra da acil yıkılacak ev sahipleri de kiracılar da öncelik alarak yerleşecekler.

CAN KAYBI 45 BİN 968 OLDU

Can kaybı 45 bin 968 oldu, bunların 4 bin 267'si Suriye'li. Her ilde ve her ilçede AFAD merkezleri ve hasar tespit itiraz merkezleri kurulmaktadır. Burada vatandaşımızın her türlü şikayeti yanlışlığı düzeltilecektir. Örneğin Hatay'da toplam 17 müracaat merkezleri vardır.

Çocuklar kaçırıldı, çocuklar alıkonuldu diyenlere sesleniyorum. Emniyetimize bir tane bile kaçırılma vakası gelmemiştir. Hele organ mafyası söz konusu değildir. Bunların her birisi topluma ürkütücü mesajlar vermektedir."