HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi

04.03.2023 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 45 bin 968'e yükseldiğini açıkladı. "Şu ana kadar 13 bin 72 artçı meydana geldi" diyen Bakan Soylu, "Çocuklar kaçırıldı, çocuklar alıkonuldu diyenlere sesleniyorum. Emniyetimize bir tane bile kaçırılma vakası gelmemiştir" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, depremlerle ilgili son durumu açıkladı. Bakan Soylu depremlerde can kaybının 45 bin 968'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

"400 KİLOMETRELİK BİR YIRTIKTAN BAHSEDİYORUZ"

"Deprem bölgesinde 426 belediye görevlendirildi. Sadece Hatay'da 127 belediye var. Aslında ne kadar büyük bir operasyon yönetildiğini göstermek için anlatıyorum. Yine deprem bölgesinde 41 vali görevlendirildi.

Bunların her birinin bir görevi var. Örneğin Denizli Valimiz defin ve kimliklendirme ile ilgilenmektedir. Siirt Valimiz araçların sahaya tanzimini gerçekleştirdi. Erzincan Valimiz beslenme sürecinin tamamını yürüttü.

Bunların her birinin koordinasyonu da başka bir çalışmayı ortaya koymaktadır. Yer kürenin en büyük depremlerinden ve 400 kilometrelik bir yırtıktan bahsediyoruz. Büyük acılar ve büyük zaferler milletleri birleştirir. Milletimiz bu acı karşısında büyük bir birliktelik gerçekleştirdi. Onarılması için herkes seferber oldu.

"13 BİN 72 ARTÇI OLDU"

13 bin 72 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu da olağan bir durum değil. Bunun yanı sıra 26 bin 32 enkazda arama kurtarma yapıldı. Buna gidecek aracı ve arama kurtarma ekibini hesap edebiliriz.

Yüzde 25'i yıkık ve acil yıkılacak yüzde 75'i de ağır hasarlı. Önümüzde bunlarla ilgili de bir süreç söz konusu. Tüm bölgede acil yıkılacak binalarda yüzde 15'e kadar geldik.

332 çadır kent alanı oluşturuldu. 370 bin 482 sadece bizim bildiğimiz kalanlar. Bunun 4'te 1'inden daha fazlası Hatay'da kuruldu. Toplam 209 konteyner alanı oluşturuldu. 62'si Hatay'da. Toplam 3 bin konteyner Hatay'da kurulmuş oldu.

Konteyner kentlere yerleşenlerde öncelik depremde ailesini kaybedenler, şehit yakınları, engelliler olarak devam ediyor. Buradan sonra da acil yıkılacak ev sahipleri de kiracılar da öncelik alarak yerleşecekler.

CAN KAYBI 45 BİN 968 OLDU

Can kaybı 45 bin 968 oldu, bunların 4 bin 267'si Suriye'li. Her ilde ve her ilçede AFAD merkezleri ve hasar tespit itiraz merkezleri kurulmaktadır. Burada vatandaşımızın her türlü şikayeti yanlışlığı düzeltilecektir. Örneğin Hatay'da toplam 17 müracaat merkezleri vardır.

Çocuklar kaçırıldı, çocuklar alıkonuldu diyenlere sesleniyorum. Emniyetimize bir tane bile kaçırılma vakası gelmemiştir. Hele organ mafyası söz konusu değildir. Bunların her birisi topluma ürkütücü mesajlar vermektedir."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...
Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"
Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Kahramanmaraş Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan’dan ‘Meral Akşener’ çıkışı!

Fatih Erbakan’dan ‘Meral Akşener’ çıkışı!

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Akşener'i ziyaret edecek mi? Açıklama geldi

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Akşener'i ziyaret edecek mi? Açıklama geldi

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı güzelliğiyle mest etti!

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı güzelliğiyle mest etti!

Ünlü isimlerden Meral Akşener'e tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'

Ünlü isimlerden Meral Akşener'e tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi

Erdoğan'dan Altılı Masa ile ilgili gelişmelerin ardından ilk açıklama

Erdoğan'dan Altılı Masa ile ilgili gelişmelerin ardından ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.