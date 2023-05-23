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  4. SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Duran Kalkan'ın en yakınındaki isim yakalandı

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Duran Kalkan'ın en yakınındaki isim yakalandı

23.05.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'taki seçimlerde Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Duran Kalkan'ın en yakınındaki isim yakalandı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonuna ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda terör örgütüne vurulan bir darbeyi daha duyururken PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın en yakınındaki isimlerden birinin de yakalandığını duyurdu.

'SANDIK MÜŞAHİDİ' DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı. Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve kahraman polislerimize tebrikler" dedi.

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Bakan Soylu, paylaşımında ayrıca Duran Kalkan'ın korumalığını yapan ve operasyonda gözaltına alınan kişinin fotoğrafını da yer verdi.

(DHA)

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