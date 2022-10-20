SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: "Kürşat Sert’in intikamı alındı! 2 terörist ölü ele geçirildi"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Terörün de kökünü kurutana kadar devam. Van Çatak’ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma’mız Kürşat Sert’in intikamı alındı. 2 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Körkandil Dağı bölgesi Ayı Deresi mevkisinde gerçekleştirilen hava destekli Şehit Jandarma Er Mevlüt Yıldız Operasyonu'nda, jandarma özel harekat timleri ile teröristler arasında temas sağlandı. 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



