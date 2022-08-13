SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Türk bayrağını yakma girişimiyle ilgili flaş gelişme! Yakalandılar

Son dakika haberi: Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla Türk bayrağını yakma girişimiyle alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Söz konusu gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Bakan Soylu açıklamasında "Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. + pic.twitter.com/6UrMqkT2Qy — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 13, 2022

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Cerablus ve Azez kentlerinde Türkiye karşıtı eylemler yapılmıştı. Bir grup, çirkin bir provokasyon gerçekleştirmişti. Olaylarda Türk bayraklarının yakıldığı ve Osmanlı parkındaki ay yıldızın tahrip edildiği görülmüş, görüntüler büyük tepki çekmişti.

SURİYELİ MUHALİFLERDEN TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ DAYANIŞMA MESAJI

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde önceki gün bir grubun Türk bayrağına yönelik çirkin muamelesi Suriye muhalefetinin askeri ve siyasi kesiminden sert bir dille kınanırken, Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduğu belirtilmişti. Suriye'de gerçekleştirilmek istenen provokasyonlara karşı bölgeden ilk tepki Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) gelmişti.

SMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, Suriye devriminin bayrağı gibi, gururun simgesi, zaferin unvanı, büyük bir halkın amblemidir ve yeri kahramanların başlarının ve şehitlerin bedenlerinin üzerindedir. Haddi aşanlardan hesap sorulacak." ifadelerine yer verilmişti.

Suriye Geçici Hükümetinin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da şunlar kaydedilmişti:

"Türk bayrağı, toprağımız üzerinde kanı dökülen Türk halkı ve ordusu için bir kutsal semboldür. Bu nedenle devrimin değerlerini temsil etmeyen bazı önyargılı ve cahil insanların saldırdığı bu kutsal sembole ve mahremiyete saygı göstermeliyiz. Bazı kesimler, Suriye ve Türk halkları arasındaki kardeşlik ve kan bağını düşmanların çıkarları uğruna istikrarsızlaştırmayı hedeflemektedir."

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve yerel SMO komutanları da provokasyona karşı kınama mesajları yayımlamıştı. Suriyeli siyasi muhaliflerin çatı örgütü SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, "Protestolar esnasında meydana gelen bazı ihlalleri ve teröre karşı mücadelede kanları kanlarımıza karışmış, yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi koruyan kardeş bir ülkenin bayrağının yakılmasını kesinlikle tasvip etmediğimizi ve bu tasarrufları reddettiğimizi ifade etmek istiyoruz." denilmişti. SMO 2. Kolordu Hamza Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk bayrağı mukaddestir. Ona el uzatan kişiler cezalandırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Provokatif eylemlere sebep olan kişilerin şanlı Türk bayrağını yakarak saygısızlık yaptığını belirten Ebubekir, "Türk bayrağı mukaddestir. Bayrağımıza el uzatan kişiler cezalandırılacaktır. Ve bu kardeşliği bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir." görüşünü paylaşmıştı.

Suriye geçici hükümetinde, yerel meclislerde SMO askeri karargahlarda ve terörden temizlenen tüm sokaklarda şanlı Türk bayrağını görmeye devam edeceklerini aktaran Ebubekir, "Şanlı Türk bayrağımız hala dalgalanıyor ve kanımızın son damlasına kadar da dalgalanmaya devam edecektir. Yapılan münferit olayda bu şerefsiz sadece kendini temsil edecek. Suriye halkını kesinlikle temsil etmeyecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu. Ebubekir, bu olayın arkasında “PKK/PYD” terör örgütlerinin uzantısı olduğunu, bu süreci takip etmeye devam edeceklerini kaydetmişti.

SMO bileşenlerinden Sultan Süleyman Şah Tümeni Başkomutanı Abu Amsha da sosyal medya hesabından "Türk bayrağı, sadece Türk kardeşler için değil, İslam alemindeki tüm Müslümanlar için kutsal bir bayraktır. Kırmızı renk Malazgirt Savaşı'ndan Çanakkale'ye, Barış Pınarı'na, Zeytin Dalı'na, Fırat Kalkanı'na kadar yüzbinlerce Arap, Türk ve Kürt şehidinin kanının rengidir." ifadelerini kullanmıştı.

Suriyeli siyasetçi, Astana Konferansı Sözcüsü Yaser Abdulrahim de Twitter hesabında provokasyonlara karşı, şunları kaydetmişti:

"Halkların bayrağı, toprağa ait olmayı temsil eden semboldür. Onurlu devrimci halkımıza da devrimci hareketlerinde Türk devletinin kutsal bayrağına saygı duymaya davet ediyoruz."

