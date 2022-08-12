Son dakika: Suriye'de Türkiye aleyhine çirkin provokasyon! Cerablus'taki görüntüler olay oldu, Ümit Özdağ'ın iddiasına Valilikten yalanlama geldi

Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyinde yer alan Cerablus ve Azez kentlerinde Türkiye karşıtı eylemler başlatıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde yaptığı kapanış konuşmasında, "Suriye'de muahliflerle rejimi anlaştırmalıyız" sözlerini bahane eden gruplar, provokasyona başladı. Gece saatlerinde başlayan olaylarda Türk bayraklarının yakıldığı ve Osmanlı parkındaki ay yıldızın tahrip edildiği görüldü. Sıcak bölgedeki provokasyonun bugün de devam ettiği görüldü. Cuma namazı sonrası toplanan gruplar Esad karşıtı ve Türkiye aleyhine sloganlar attı.

"CERABLUS'TA TSK MÜDAHALE ETTİ" İDDİASI

Bölgede tansiyon henüz düşmezken sosyal medyada yer alan bir iddia gündem yarattı. Zafet Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cerablus'ta toplanan eylemcilere TSK'nın müdahale ettiğini iddia ederek bir görüntü paylaştı. Söz konusu görüntülerde eylemcilerin olduğu bölgeden silah sesleri duyulduğu görüldü.

ÜMİT ÖZDAĞ: BAŞIMIZA BELA OLACAKLARINI SÖYLEMİŞTİK

Özdağ yaptığı paylaşımda "Cerablus’ta AK Parti’nin Şam İle görüşmesini protesto eden Suriyelilere karşı TSK müdahalede bulunmaya başlamış. Başımıza bela olacaklarını söylemiştik. Türkiye’nin kiminle görüşeceğine karar verebileceklerine inanıyorlar. Hepsini yollayacağız." ifadelerine yer verdi.

GAİZANTEP VALİSİ GÜL'DEN YALANLAMA

Söz konusu iddialarla ilgili ise yanıt Gaziantep Valisi Davut Gül'den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Vali Gül, 'TSK müdahale etti' iddialarını yalanlarken "Cerablusta 200 kişini katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Suriye Milli Ordusu karargahına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır." ifadeleri kullandı.

DIŞİŞLERİNDEN SURİYE AÇIKLAMASI! 'KALICI BİR ÇÖZÜM...'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in açıklamaları şu şekilde;

'Türkiye, Suriye ihtilafının başından beri bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olmuştur.

Bu çerçevede, Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi’nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve Müzakere Heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir.

Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir.

'SURİYE HALKIYLA DAYANIŞMAMIZ SÜRECEK'

Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir.

Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir.'



