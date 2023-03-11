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  4. SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Türkiye’deki en üst düzey terörist olan kırmızı kategorideki 'Leyla Amed' kod adlı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Türkiye’deki en üst düzey terörist olan kırmızı kategorideki 'Leyla Amed' kod adlı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi

11.03.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bakan Soylu, Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan; sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki 'Leyla Amed' kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fotoğraf da paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Türkiye’deki en üst düzey terörist olan kırmızı kategorideki 'Leyla Amed' kod adlı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, yurt içindeki sözde en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan Hamiyet Yalçınkaya'nın Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İşte son dakika gelişmesinin tüm ayrıntıları...

"HAMİYET YALÇINKAYA SARI TORBADA"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan; sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki 'Leyla Amed' kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

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"YURT İÇİNDEKİ EN ÜST DÜZEY TERÖRİST"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, 22 Ocak'ta Besta Giresinumu bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, 7 Mart'ta başlayan ve devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk 2023-1 Operasyonu kapsamında çatışma bölgesindeki aramalar sırasında bulunan bir cesedin yurt içindeki en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğunun belirlendiği belirtildi. (DHA/AA)

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