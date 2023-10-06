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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 ilde BTÖ operasyonu: 75 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 ilde BTÖ operasyonu: 75 kişi gözaltına alındı

06.10.2023 08:25 | Son Güncelleme:
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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'ya yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 75 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamasının devamında Bakan Yerlikaya "Yurt içinde, sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 ilde BTÖ operasyonu: 75 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 75 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik 11 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli’nde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı.

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Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Yurt içinde, sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."


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