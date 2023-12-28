SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 'FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı'

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Buna göre 445 emniyet mensubu açığa alındı. İşte detaylar...

"İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

Bakan Yerlikaya açıklamasında "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.









