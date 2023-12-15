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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Mohammed Zakir Mıah ile Chen Xuefeng İstanbul'da yakalandı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Mohammed Zakir Mıah ile Chen Xuefeng İstanbul'da yakalandı

15.12.2023 08:22 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan iki kişinin İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında "Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Mohammed Zakir Mıah ile Chen Xuefeng İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Belçika’da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah'ın İstanbul Büyükçekmece'de, yine Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng'in İstanbul Bağcılar'da yakalandığını açıkladı.


Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika’da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu MOHAMMED ZAKİR MIAH İstanbul Büyükçekmece’de,

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İnterpol Kırmızı Bülten’le Vietnam’da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu CHEN XUEFENG İstanbul Bağcılar’da,
Düzenlenen“KAFES-20” operasyonlarıyla yakalandılar.

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Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul’da yakalandı. Haklarında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece’de ve Chen Xuefeng ise Bağcılarda yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Chen Xuefen’inm Vietnam’a iade işlemleri tamamlandı.

Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle.

Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."


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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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