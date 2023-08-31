SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! "Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi yakalandı"

Son dakika haberi: Bakan Ali Yerlikaya yeni gelişmeyi "Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi yakalandı" ifadeleriyle paylaştı.

"FETÖ ÜYELERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Ali Yerlikaya paylaşımının devamında "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı. FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız. Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." dedi.





