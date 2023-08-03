HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya paylaştı! Terör örgütüne son 2 ayda ağır darbe: 172 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya paylaştı! Terör örgütüne son 2 ayda ağır darbe: 172 terörist etkisiz hale getirildi

03.08.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Terör örgütlerine peş peşe darbe vurulurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 60 günün bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, son 2 ayda toplam 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya paylaştı! Terör örgütüne son 2 ayda ağır darbe: 172 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne son 2 ayda düzenlenen operasyonlara ilişkin bilançoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29 bin 32 operasyonun gerçekleştirildiği açıklayan Bakan Yerlikaya bu operasyonlarda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29.032 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 172 (ölü, yaralı, teslim olan) terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza bağlı birimlerimiz tarafından son 60 günde

BTÖ’ye (BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ) yönelik:
27.783operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda;
199'u tutuklandı,
130'u hakkında adli kontrol kararı verildi.
148 terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ'ye yönelik:
1.020 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda;
254'ü tutuklandı.
270'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ terör örgütüne yönelik:
178 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda;
77'si tutuklandı.
45i hakkında adli kontrol kararı verildi.
22 terörist etkisiz hale getirildi.

Aşırı sol örgütlere yönelik:
51 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda;
79 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan;
10'u tutuklandı.
20'si hakkında adl kontrol kararı verildi.
2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Bilinsin ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de pet shop katliamı!Kocaeli'de pet shop katliamı!
'Bu defa çok sert kayaya çarptı' Metrodaki tacizci turisti dövdü... 'Bu defa çok sert kayaya çarptı' Metrodaki tacizci turisti dövdü...
Bahçede görünce şaşkına döndü! Güldüren sözler: Valla gitmiyor oturduBahçede görünce şaşkına döndü! Güldüren sözler: Valla gitmiyor oturdu
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya terör operasyonu son dakika

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Benzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk etti

Benzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk etti

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.