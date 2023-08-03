SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya paylaştı! Terör örgütüne son 2 ayda ağır darbe: 172 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne son 2 ayda düzenlenen operasyonlara ilişkin bilançoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29 bin 32 operasyonun gerçekleştirildiği açıklayan Bakan Yerlikaya bu operasyonlarda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29.032 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 172 (ölü, yaralı, teslim olan) terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza bağlı birimlerimiz tarafından son 60 günde

BTÖ’ye (BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ) yönelik:

27.783operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda;

199'u tutuklandı,

130'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

148 terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ'ye yönelik:

1.020 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda;

254'ü tutuklandı.

270'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ terör örgütüne yönelik:

178 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda;

77'si tutuklandı.

45i hakkında adli kontrol kararı verildi.

22 terörist etkisiz hale getirildi.

Aşırı sol örgütlere yönelik:

51 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda;

79 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan;

10'u tutuklandı.

20'si hakkında adl kontrol kararı verildi.

2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Bilinsin ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

