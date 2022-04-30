Son Dakika: Bakanlık duyurdu! PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha teslim oldu

Son dakika haberi: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK’da çözülmenin devam ettiğine dikkat çekildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, "Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 27'ye yükseldi" denildi. (DHA)

