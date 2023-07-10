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  4. SON DAKİKA | Bartın'da Bakan Yerlikaya o bölgeleri uyardı! 'Tehlike devam ediyor'

SON DAKİKA | Bartın'da Bakan Yerlikaya o bölgeleri uyardı! 'Tehlike devam ediyor'

10.07.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan selle ilgili olarak "137'ye yakın vatandaşımızı kurtardık. Can kaybı ve yaralımız yok" dedi. Uyarıda bulunan Yerlikaya "Orta Karadeniz'de 15.00 itibarıyla tehlike bitiyor, Doğu Karadeniz'de ise gece yarısına kadar tehlike devam edecek" diye konuştu.

SON DAKİKA | Bartın'da Bakan Yerlikaya o bölgeleri uyardı! 'Tehlike devam ediyor'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün kuvvetli yağış uyarısı sonrasında Karadeniz Bölgesi'nde sel meydana geldi. Özellikle Bartın, Zonguldak ve Düzce'de meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi. TEM'in İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

"137'YE YAKIN VATANDAŞIMIZI KURTARDIK"

Bartın'da gelişmeleri yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "137'ye yakın vatandaşımızı kurtardık. Can kaybı ve yaralımız yok" açıklamasını yaptı. Sel riskinin devam ettiğine işaret eden Yerlikaya, "Orta Karadeniz'de saat 15.00 itibarıyla tehlike bitiyor, Doğu Karadeniz'de ise gece yarısına kadar tehlike devam edecek" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları:

"Ekipler çok büyük hassasiyetle çalışıyor. 137'ye yakın vatandaşımızı kurtardık. Can kaybı ve yaralımız yok. Bartın'da 3 bin 133 kişilik ekip bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız anbean burayı takip ediyor. Bilgilerimizi arz ediyoruz.

Vatandaşlarımdan şunu istiyorum, uyarılar dahilinde dikkatli olsunlar. Orta Karadeniz'de saat 15.00 itibarıyla tehlike bitiyor, Doğu Karadeniz'de ise gece yarısına kadar tehlike devam edecek."

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sel

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