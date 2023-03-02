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  4. SON DAKİKA | Başak Purut duyurdu... Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engellenmesi kararı kaldırıldı! İtiraz kabul edildi

SON DAKİKA | Başak Purut duyurdu... Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engellenmesi kararı kaldırıldı! İtiraz kabul edildi

02.03.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engellenmesi kararının mahkeme tarafından kaldırıldığını duyurdu.

SON DAKİKA | Başak Purut duyurdu... Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engellenmesi kararı kaldırıldı! İtiraz kabul edildi

Son dakika haberi... Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut, resmi Twitter hesabı üzerinden Ekşi Sözlük hakkında flaş bir paylaşımda bulundu. Purut, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engellenmesi kararının mahkeme tarafından kaldırıldığını duyurdu.

EKŞİ SÖZLÜK CEO'SU PURUT: "ERİŞİM ENGELİ KARARI AN İTİBARİYLE MAHKEME TARAFINDAN KALDIRILDI"

Başak Purut, söz konusu paylaşımında, "Ekşi Sözlük erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Geçmiş olsun!" ifadelerine yer verdi.

İşte Başak Purut'un Twitter paylaşımı:

Başak Purut Tweet

EKŞİ SÖZLÜK'ÜN RESMİ HESABINDAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Ekşi Sözlük'ün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Yaptığımız itiraz Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. Kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz. Hukuka inanmaya devam edeceğiz."


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