SON DAKİKA | Başak Purut duyurdu... Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engellenmesi kararı kaldırıldı! İtiraz kabul edildi

Son dakika haberi... Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut, resmi Twitter hesabı üzerinden Ekşi Sözlük hakkında flaş bir paylaşımda bulundu. Purut, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engellenmesi kararının mahkeme tarafından kaldırıldığını duyurdu.
Başak Purut, söz konusu paylaşımında, "Ekşi Sözlük erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Geçmiş olsun!" ifadelerine yer verdi.
İşte Başak Purut'un Twitter paylaşımı:
Ekşi Sözlük'ün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:
"Yaptığımız itiraz Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. Kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz. Hukuka inanmaya devam edeceğiz."
yaptığımız itiraz ankara 4. sulh ceza hakimliğince kabul edildi ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz. hukuka inanmaya devam edeceğiz.— ekşi sözlük (@sozluk) March 2, 2023