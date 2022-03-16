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  4. Son dakika: Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçesinde helikopter destekli operasyon!

Son dakika: Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçesinde helikopter destekli operasyon!

16.03.2022 06:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu satan torbacılara yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçesindeki operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçesinde helikopter destekli operasyon!

Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA: 30 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Adresleri önceden belirlenen 36 kişiye yönelik 3 ilçede 30 adrese baskın yapıldı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra polis helikopteri de destek verdi. Operasyon sonucu, baskın yapılan adreslerde çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katı oldu. Eve giren polisler, içeride arama yaptı. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(DHA)

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