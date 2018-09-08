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Son dakika... Basra'ya roketatarlı saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2018 10:51 | Son Güncelleme

Iraklı bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Basra Havalimanı'na kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen 3 Katyusha roketatarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Öte yandan, Basra'da devam eden gösterilerde şimdiye kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Iraklı bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Basra Havalimanı'na kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen 3 Katyusha roketatarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Öte yandan İran, Irak'ın Basra kentindeki gösteriler sırasında başkonsolosluğunun ateşe verilmesi nedeniyle Irak'ın Tahran Büyükelçisi Racih Sabır Ubud el-Musevi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa çağrılan Irak büyükelçisine gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. Irak güvenlik güçlerinin İran'ın Basra Başkonsolosluğu binasını korumada "ihmalkâr" davrandıklarını ifade eden Kasımi, İran'ın "şiddetli itirazlarının" Büyükelçi Musevi'ye iletildiğini aktardı. Kasımi, şu bilgileri paylaştı:

"İran Dışişleri Bakanlığı Basra Körfezi Masası Sorumlusu da Basra polisinin, bu konudaki duyarsızlığı nedeniyle şaşırdığını ve Irak hükümetinin diplomatik kanallarla verdiği güvenceleri hayata geçirmediğini anlattı." Kasımi, görüşmede Musevi'den söz konusu itirazları Bağdat'a iletmesini ve olaydan sorumlu kişilerin bir an önce tutuklanmasını istediklerini kaydetti.

3 ÖLÜ, 50 YARALI

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra'da kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara karşı devam eden gösterilerde dün 3 kişinin öldüğü 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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BASRA'DAKİ OLAYLAR

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında dün akşam bir grup, İran'ın Basra Başkonsolosluğunu basmış ve ateşe vermişti.

İran, göstericiler tarafından Basra'daki Başkonsolosluğunun yakılmasının ardından Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapatmıştı.

Basra'daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde arttı.

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu iki ayda 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Basra'da valilik binası da ele geçirilerek yakılmıştı.

Kaynak: Habertürk

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ırak Basra İRAN

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