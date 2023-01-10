Son dakika | Başsavcılık talimat verdi! İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları ve diğer mahrem imamlarla HTS irtibatı bulunan ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 5'i kamu personeli, 2'si kamu görevinden ihraç edilmiş ve 9 özel sektör çalışanı olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlara devam edildiği bildirildi.

4 İLDE BYLOCK OPERASYONU: 16 GÖZALTI

Öte yandan; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandığı tespit edilen 18 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 FETÖ/PDY mensubunun yakalanması için bu sabah İstanbul, Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda, aralarında halen kamuda aktif olan 1 hemşire ve 1 öğretmen ile 1 ihraç polis memuru, 1 ihraç Merkez Bankası çalışanının da olduğu 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu.

Yakalanan örgüt üyeleri hakkında yapılan çalışmalarda, şahısların FETÖ/PDY mensupları tarafından kullanılan gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları, haklarında örgüte müzahir olduklarına yönelik itirafçı ifadeleri bulunduğu ve FETÖ’nün mali yapısını şekillendiren Bankasya’ya yüklü miktarda para aktardıkları tespit edildi.

Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemlerine başlanırken, firari durumda olan 2 FETÖ/PDY mensubunun yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi.

(AA-İHA)

