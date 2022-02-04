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  4. Son dakika: Bebeğine çamaşır suyu ve jiletle işkence etmişti! İstenen ceza belli oldu

Son dakika: Bebeğine çamaşır suyu ve jiletle işkence etmişti! İstenen ceza belli oldu

04.02.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da dehşete düşüren olayda yeni bir gelişme yaşandı. 1,5 yaşındaki bebeğine jilet, sabun ve çamaşır suyuyla işkence yapan Ezgi Korucu hakkında istenen ceza belli oldu. Çocuğuna ağır işkence yapan anne hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı mütaalasında ortaya çıkan dehşet kan dondurdu. İşte haberin detayları...

Son dakika: Bebeğine çamaşır suyu ve jiletle işkence etmişti! İstenen ceza belli oldu

İstanbul Avcılar'da Kasım 2017 ile Ocak 2019 tarihleri arasında 1,5 yaşındaki bebeğine jilet, çamaşır suyu, şırınga ve sabun ile işkence yapan vicdansız anne Ezgi Korucu hakkında istenen ceza belli oldu. Sanık Ezgi Korucu'nun "altsoyu olan ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak olan çocuğu tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılması ve tutukluluğunun devamı istendi.

Bakırköy 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Ezgi Korucu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

DEHŞET SAVCI MÜTAALADA ORTAYA ÇIKTI!

Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında, Ezgi Korucu'nun Eylül Mira Korucu'ya bir türlü ısınamaması üzerine, onu öldürmeye karar verdiğini belirtti. Annenin, Kasım 2017 ile Ocak 2019 tarihleri arasında birçok kez savunmasız durumda bulunan bebeğin burun, ağız ve kulağının iç kısmı ile göbek deliğine şırınga iğnesini batırdığı, kafa, göz altı, bacak, kol ve göğüs kısımlarına kesiler attığı, yine kol, bacaklar ve yanak kısmı ile kulak arkasına şırınga iğnesiyle sıvı el sabunu, çamaşır suyu ve yüzey temizleme sıvısı enjekte ettiği kaydedildi. Ayrıca hastanede tedavisi yapılan bebeğin koluna takılı olan damar yolu iğne girişine hastane tuvaletinden temin ettiği sıvı sabunu enjekte ettiği de anlatıldı. Sanığın mağdur çocuğa yönelik işlediği, sürece yayılan eylemlerinin bir bütün halinde altsoyu tasarlayarak ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye suçunun oluştuğu vurgulandı.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sanık Ezgi Korucu'nun "altsoyu olan ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak olan çocuğu tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılması ve tutukluluğunun devamı istendi. Baba ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, savcılığın mütalaasına katıldıklarını ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları, bir sonraki celse mütalaaya karşı savunma yapacakları belirterek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca heyet sanık ve avukatların savunma yapmaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(DHA)

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Avcılar
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