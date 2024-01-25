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  4. SON DAKİKA| Bedelli askerlik yerleri açıklandı! e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek

SON DAKİKA| Bedelli askerlik yerleri açıklandı! e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek

25.01.2024 10:42 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı. Bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri belli oldu. Bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlüler, celp dönemleri ve birlik yerleri sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesinden öğrenebilecek.

SON DAKİKA| Bedelli askerlik yerleri açıklandı! e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

MSB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet’te ’Askerliğim’ uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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e-devlet bedelli askerlik son dakika
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