Son dakika: Beklenen an geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaşıyor.

YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıya il dışından yoğun katılım olurken, şehir dışından hareket eden otobüsler, vatandaşları Kazım Karabekir Caddesi'nde park olarak ayrılan alana getirdi. Partililer, tezahüratlar eşliğinde toplantının düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya, çay ve su servisi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler... Bugün bu salonda bizlerle birlikte olan, çeşitli medya mecralarından bizler takip eden kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümünde Türkiye yüzyılını da milli hafızamıza kazıyacağız. Türkiye'nin kuruluşunun ilanıyla kendi içinde pek çok mücadeleyi barındıran yeni bir döneme adım attık. Tüm sıkıntıları ve kazanımları ile ilk yüzyılımızı geride bırakırken önce milli mücadeledeki destansı meydan okumaları selamlamak istiyorum.

'EMPERYALİSTLERİN HESAPLARI HİÇ EKSİK OLMADI'

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bizlere özgürce nefes aldığımız bu vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Cumhuriyetimiz maalesef kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperyalistlerin ülkemizde hesapları hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da hiç eksik olmadı. Dün vardı, bugün de var.

Ülkemiz, vesayet yoluyla Cumhuriyet ile demokrasiyi birleştirmekten hep kaçınan, hatta bunları birbirinin alternatifi gibi göstermeye çalışan bir zihniyetin elinde ciddi sıkıntı çekti. Milletimizin teveccühüyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 Kasım'ında, işte böyle bir Türkiye mirası devraldık. Türkiye'yi 20 yıl boyunca hep durmak yok, yola devam diyerek büyüttük, geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik.

Bu ülkede herkesin yanında olduk, mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik. Sadece nesillerin hayali olan Ayasofya'yı Fatih'in emanetine uygun şekilde yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı büyük bir meydan okumadır.

