HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son Dakika: Beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak... Fındık fiyatı ne kadar olacak?

Son Dakika: Beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak... Fındık fiyatı ne kadar olacak?

30.07.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Fındık fiyatları için beklenen gün geldi. Bugün Ordu'da toplu açılış törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındıktaki taban fiyatı da açıklayacak. Erdoğan'ın konuşmasına saat 17.00'de başlaması bekleniyor...

Son Dakika: Beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak... Fındık fiyatı ne kadar olacak?

Son dakika haberine göre fındık fiyatları için beklenen gün geldi. Bugün toplu açılış töreni için Ordu'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üreticinin merakla beklediği fındık fiyatlarını da açıklayacak.

Vatandaşla saat 17.00'de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında yaptığı konuşmada müjdenin sinyalini vermişti.

"ENFLASYONA EZDİRMEYİZ"

TRT öze yayınına katılan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi bu hafta sonu mesela ben Ordu'ya gidiyorum. Ordu'da da orada şimdi herkesin beklentisi 'Acaba fındık fiyatları ne olacak'. Açıklayacağız tabii, işimiz o. Zaten yani çayın olduğu yerde onu açıklıyoruz, buğdayın olduğu yerde buğdayı açıklıyoruz. Şimdi fındığın olduğu bölgeler Trabzon, Ordu, Samsun, Sakarya, Düzce, vesaire onların da artık şu anda mevsimi geldi. Yani alavere dalaverecilere falan işi bırakmadan biz bu açıklamayı yapacağız. Fındık müstahsilini asla enflasyona filan biz ezdirmeyiz.'

ÜRETİCİLER MEMNUN

Geçen yıl hasat başladıktan sonra 26,50 lira olarak açıklanan fındık fiyatları, serbest piyasada 40 TL'ye kadar çıkmıştı. Üreticiler bu yıl maliyetin 60 TL'ye kadar çıktığını belirterek, açıklamanın bu yıl erkene çekilmesinden memnun olduklarını ve iyi bir fiyat açıklanacağına inandıklarını dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan hicri yılbaşı mesajı!Erdoğan'dan hicri yılbaşı mesajı!
Son dakika | Marmaris'teki yangında yürekler ağza geldi! Alevler yerleşim yerine sıçradı: "Otelimiz yanıyor"Son dakika | Marmaris'teki yangında yürekler ağza geldi! Alevler yerleşim yerine sıçradı: "Otelimiz yanıyor"
Kabineyle ilgili dikkat çeken anket! İlk ve son sırada...Kabineyle ilgili dikkat çeken anket! İlk ve son sırada...
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Durmuyor, yavaşlamıyor... Durum kötüye gidiyor: İşte tablo

Durmuyor, yavaşlamıyor... Durum kötüye gidiyor: İşte tablo

Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...

Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...

İSO toplantısında gergin anlar!

İSO toplantısında gergin anlar!

Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"

Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"

Yaralı kadından ilginç ifade! 'Üzerine düştüm'

Yaralı kadından ilginç ifade! 'Üzerine düştüm'

Cinsel hayatı coşturur, çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır!

Cinsel hayatı coşturur, çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır!

İlginizi Çekebilir

Bir gecede hayatı karardı: Uyandığında çığlık attı

Bir gecede hayatı karardı: Uyandığında çığlık attı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.