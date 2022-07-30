Son Dakika: Beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak... Fındık fiyatı ne kadar olacak?

Son dakika haberine göre fındık fiyatları için beklenen gün geldi. Bugün toplu açılış töreni için Ordu'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üreticinin merakla beklediği fındık fiyatlarını da açıklayacak.

Vatandaşla saat 17.00'de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında yaptığı konuşmada müjdenin sinyalini vermişti.

"ENFLASYONA EZDİRMEYİZ"

TRT öze yayınına katılan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi bu hafta sonu mesela ben Ordu'ya gidiyorum. Ordu'da da orada şimdi herkesin beklentisi 'Acaba fındık fiyatları ne olacak'. Açıklayacağız tabii, işimiz o. Zaten yani çayın olduğu yerde onu açıklıyoruz, buğdayın olduğu yerde buğdayı açıklıyoruz. Şimdi fındığın olduğu bölgeler Trabzon, Ordu, Samsun, Sakarya, Düzce, vesaire onların da artık şu anda mevsimi geldi. Yani alavere dalaverecilere falan işi bırakmadan biz bu açıklamayı yapacağız. Fındık müstahsilini asla enflasyona filan biz ezdirmeyiz.'

ÜRETİCİLER MEMNUN

Geçen yıl hasat başladıktan sonra 26,50 lira olarak açıklanan fındık fiyatları, serbest piyasada 40 TL'ye kadar çıkmıştı. Üreticiler bu yıl maliyetin 60 TL'ye kadar çıktığını belirterek, açıklamanın bu yıl erkene çekilmesinden memnun olduklarını ve iyi bir fiyat açıklanacağına inandıklarını dile getirdi.

