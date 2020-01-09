Son dakika: Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi! Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıklama

Edinilen bilgilere göre olay sabah 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat halinde olduğu öğrenilen binanın ön cephesinde büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi. ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI



Çevrede büyük bir panik yaşanmasına neden olan olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Valilik'ten yapılan açıklamada, "Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesindeki metruk bir binada, bugün saat 10.05'te

çökme olayı meydana gelmiştir. Olay yerinde AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınmış ve tedbir amacıyla çevredeki bir bina tahliye edilmiştir. Yıkılan binanın güvenlik görevlisi tarafından binada kimsenin bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmakla birlikte, itfaiye ve AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ'DAN AÇIKLAMA



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde ilçede bir binada çökme yaşandığını söyledi.

Kamera kayıtlarının incelendiğini belirten Yıldız, "İlk belirlemelere göre ölü ve yaralı yok. Daha doğrusu içeride kimsenin olmadığını biliyoruz." diye konuştu. Yıldız, bina Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde raporlu bir bina olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Yani teknik olarak incelemesi yapılmış metruk, yıkım kararı alınmış, yıkılma tehlikesi olması kararıyla mühürlenmiş bir bina. Dolayısıyla içeride herhangi bir kişinin olduğu kamera kayıtlarında rastlanmadı. Buna rağmen köpek, termal cihazlar ve ileri dinleme dediğimiz bir sistemle canlı olup olmadığı tespit çalışması yapılıyor. Binayla alakalı 9'uncu ayda bir karar alınarak ilgilisine tebliğ edildi ve burayla ilgili bir güvenlik önlemi alınması konusunda gerekli tebligat yapıldı. Bina bir Ermeni vakfına ait bir bina. Bununla alakalı 11'inci ayda gerekli güvenlik önlemi alındı. Yan tarafında ruhsatlı inşaat çalışması yapılıyor. Onun yapılmış olması belki etkilemiştir düşüncesi var ama arkadaşlar derin bir kazı olmadığını, olayın ona bağlı olmadığı, hava şartlarına bağlı olduğunun ön bir tespiti var."

Beyoğlu'nda yıkım kararı alınan binaların olduğunu anlatan Yıldız, "Bu binalarla alakalı Anıtlar Kuruluyla ilgili gerekli yazışmalar yapılıyor nasıl yıkılacağı konusunda. Bölge tarihi sit alanı olan bir bölge. Böyle bir alanda da belediyenin tek başına karar alıp da yıkma yetkisi yok. Beyoğlu'nda alıp Anıtlar Kurulunda yazışması devam eden 370 tane yıkım kararı olan bu tür metruk yapı var. Tespit edebildiğimiz bunlar." ifadelerini kullandı. SON ANDA KURTULDU



Yaşanan olaya ilişkin yeni bir güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde çöken binanın bulunduğu sokağa girmeye çalışan bir otomobil sürücüsü, manevra yapıyor. Bir iki denemenin ardından dar sokağa giren sürücü, bir anda çöken bina ile karşılaşınca hızla geri çıkmaya çalışıyor. Bu sırada çöken binadan gelen parçalar ve toz bulutu arabayı sarıyor. Kaynak: İHA-DHA-AA

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