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  4. Son dakika! Biden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldü

Son dakika! Biden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldü

03.02.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Biden İdlib'de düzenlenen saldırıda DAEŞ terör örgütü lideri Ebu İbrahim El Haşimi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden, DAEŞ terör örgütünün şu anki lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin dün gece ABD Özel Harekat kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

"ORTADAN KALDIRDIK"

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece benim talimatımla, kuzeybatı Suriye'deki ABD güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerimizi korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DAEŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi ortadan kaldırdık." ifadesine yer verdi.

Biden, bu konuda açıklama yapacağını da kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ
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