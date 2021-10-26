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  4. Son Dakika: Biden'ın Ankara büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake Senato'da onaylandı

Son Dakika: Biden'ın Ankara büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake Senato'da onaylandı

26.10.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Jeff Flake Senato'da onaylandı.

Son Dakika: Biden'ın Ankara büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake Senato'da onaylandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Genel Kurulunda onaylandı.

JEFF FLAKE KİMDİR?

Arizona, Snowflake'de doğan Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. 1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

Flake, görevdeki Jon Kyl'in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat aday ve eski ABD Cerrahı Richard Carmona'yı yendi. Flake, 2013'te bir göçmenlik reformu yasasını Senato'dan geçiren iki partili "Sekizli Çete" ABD senatörlerinden biriydi. Başkan Donald Trump'ı açıkça eleştirmesiyle bilinir, ancak genellikle Trump'ın pozisyonlarına uygun olarak oy kullanmıştır. Flake'in Senato'daki görevi 2019 yılında sona ermiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Joe Biden
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