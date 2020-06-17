Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.

Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapıyor.

İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülkemiz 1 milyon kişi başına 2151 vaka ile dünya sıralamasında 51'inci sırada yer almaktadır. Türkiye, ölüm oranı sıralamasında 47'inci sırada bulunuyor. Avrupa, Kovid-19 ölüm oranı sıralamasında ön sırada.

Haziran ayıyla birlikte başlattığımız normalleşmenin eski hayat düzenimize dönmek olmadığını ifade ettik. Yeni normali 'kontrollü sosyal hayat' olarak tanımladık. Üretim devam etmek zorunda. Bütün hizmet sektörlerinin canlı olması toplumun geleceği için vazgeçilmez unsurlar.

Kara göründü ama deniz hala dalgalı.



