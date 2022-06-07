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SON DAKİKA: Binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor! Milli Eğitim Bakanı Özer'den canlı yayında öğretmen ataması müjdesi

07.06.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Özer, "LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok" açıklamasında bulundu. Öğretmen ataması ile ilgili de konuşan Bakan Özer, "Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, atamalarımız devam edecek. Öğretmen atamalarının takvimini Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor! Milli Eğitim Bakanı Özer'den canlı yayında öğretmen ataması müjdesi

Canlı yayında öğretmen ataması açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor. Öğretmen atamalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Bakan Özer, 'Son iki atamada İstanbul'a ağırlık verdik. Özellikle okul öncesi eğitimle ilgili atamalara ağırlık vereceğiz.' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Bakan Özer'in açıklamalarından satırbaşları;

LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok.

  1. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın.

3600 EK GÖSTERGEDEN KAÇ ÖĞRETMEN YARARLANACAK?

(3600 ek gösterge) 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak.

SON DAKİKA: ÖĞRETMEN ATAMALARI SÜRECEK!

Öğretmenlerimiz müsterih olsun öğretmen atamalarımız devam edecek. Okul öncesine ağırlık veriyoruz. Dolayısıyla okul öncesi öğretmenlik atamalarımız ağırlıklı olacak. Son iki atamada İstanbul'a ağırlık verdik.

Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz.

Detaylar geliyor...


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Milli Eğitim Bakanı
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