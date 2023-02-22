Son dakika | "Bir an bile unutmayalım" diyerek uyardı! Bakan Koca'dan Hatay'da 'musluk suyu' açıklaması: Şebeke suyu sadece...

Son dakika haberi: Bakan Koca, Hatay Sahra Hastanesinden depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
Afetlerden gözlerin sağlık kurumlarına çevrilmesi olağandır. Haber kaynakları her zaman sağlam olmayabilir. Hatay'daki ikinci depremde 6 kişi hayatını kaybederken 562 kişi yaralandı. Tedavisi süren bazı yoğun bakım hastalarımız Ankara, Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edilmiştir.
17 gündür buradayım, yayılan asılsız haberler doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı olumsuz etkiliyor. Acılı halkımızın yaralarını saran sağlık sistemi güçlüdür.