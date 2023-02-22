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Son dakika | "Bir an bile unutmayalım" diyerek uyardı! Bakan Koca'dan Hatay'da 'musluk suyu' açıklaması: Şebeke suyu sadece...

22.02.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem bölgesinde su tüketimiyle ilgili kritik bir uyarı geldi. Kentteki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi veren Bakan Koca, "Musluk, yani şebeke suyu ancak temizlik için kullanılabilir. Bu uyarıyı bir an bile unutmamalıyız" dedi ve musluk suyunun içilebileceği tarih için Hatay Valiliğinden gelecek açıklamayı işaret etti.

Son dakika | "Bir an bile unutmayalım" diyerek uyardı! Bakan Koca'dan Hatay'da 'musluk suyu' açıklaması: Şebeke suyu sadece...

Son dakika haberi: Bakan Koca, Hatay Sahra Hastanesinden depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Afetlerden gözlerin sağlık kurumlarına çevrilmesi olağandır. Haber kaynakları her zaman sağlam olmayabilir. Hatay'daki ikinci depremde 6 kişi hayatını kaybederken 562 kişi yaralandı. Tedavisi süren bazı yoğun bakım hastalarımız Ankara, Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edilmiştir.

  • 17 gündür buradayım, yayılan asılsız haberler doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı olumsuz etkiliyor. Acılı halkımızın yaralarını saran sağlık sistemi güçlüdür.

  • Bölgedeki suları düzenli olarak inceliyoruz. Bir süreliğine içme suyu olarak ambalajlı suları ve tankerlerle getirilenleri kullanacağız. Musluk suyunu ne zaman içebileceğimizi Hatay Valiliği duyuracak. Musluk, yani şebeke suyu ancak temizlik için kullanılabilir. Bu uyarıyı bir an bile unutmamalıyız.
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