Son dakika! BM'den 'kutsal kitap' kararı: Tasarı kabul edildi

Son dakika: Son dönemlerde kutsal kitaplara özellikle Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçak saldırıların ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu harekete geçti. Kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kurul tarafından kabul edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

BM'de kritik oylamadan dakikalar sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kopenhag'da, biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Danimarka’da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir...

Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur.

Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 25, 2023

AK PARTİ'DEN TEPKİ: DANİRMA GÖZ YUMUYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına, "Danimarka’da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir... Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır." notunu düştü.

