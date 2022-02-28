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  4. Son dakika! BM Genel Kurulu acil olarak toplanacak "Dönem başkanı maalesef Rusya"

Son dakika! BM Genel Kurulu acil olarak toplanacak "Dönem başkanı maalesef Rusya"

28.02.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! 193 temsilcilerinden oluşan BM Genel Kurulu'nun acil olarak toplanacağı duyuruldu. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyeden biri olduğunu aktaran NTV muhabiri Hüseyin Günay, "Şubat ayı dönem başkanı maalesef ironiktir Rusya. Rusya'nın BMGK'da veto ettiği hiçbir karar geçerli sayılmıyor. Sonuca bağlanmıyor. Bu yüzden ABD ve Ukrayna, aynı zamanda Fransa ve İngiltere başka bir yöntemi harekete geçirdiler." ifadelerini kullandı.

Son dakika! BM Genel Kurulu acil olarak toplanacak "Dönem başkanı maalesef Rusya"

Son dakika haberine göre BM Genel Kurulu'nun acil olarak toplanacağı duyuruldu. BM'de Şubat ayı dönem Başkanı'nın Rusya olduğu toplantı merakla bekleniyor.

"RUSYA'NIN İŞGALİ DERHAL DURDURULMALIDIR"

BM Ukrayna Temsilci Sergey Kislistsa BMGK'da açıklamalarda bulundu.

Kislitsa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"24 Şubat'tan beri gerçekleştirilen saldırılarda 26 Şubat'ta bir anaokulunda ağır yaralanan bir çocuk ve topçu atışları nedeniyle bir çocuk daha hayatını kaybetmiştir. Düşmanın 27 Şubat itibariyle kayıpları 2 bin 300 ölü ve yüzlerce esirdir. Bunun detayları Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Rusya askerlerinin öldüğünü ve esir alındığını inkar etmektedir. Bu konuda Ukrayna her zaman şeffaf davranmıştır. Ukrayna Uluslararası Adalet Divanına Rusya konusunda başvurmuştur. Rusya dünya sahnesinde saldırılarının hesabını vermek zorundadır. Bu konuda soykırım suçuna karşı her türlü önlemin alınması için çalışmalarda bulunuyoruz. Rusya'nın Donbas Bölgesi'nde soykırım iddialarını Ukyrayna'nın işgaline karşı bahane olarak göstermiştir. Rusya'nın işgali derhal durdurulmalıdır. Rusya'nın yalanları ortaya çıkacaktır."

"TARİHTE 4 VEYA 5 DEFA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

NTV muhabiri Hüseyin Günay toplantıyla ilgili olarak canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

Günay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı. Pazartesi günü için Birleşmiş Milletleri toplantıya çağırmak için bir oylama gerçekleşecek. 1950 yılından sonra ilk defa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi böyle bir çağrı yapıyor. Tarihte 4 veya 5 defa gerçekleşti bu toplantı çağrısı.

"ŞUBAT AYI DÖNEM BAŞKANI RUSYA"

Birleşmiş Milletler'in yapısı oldukça karmaşık. Şu an Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, karar alma organı ve en güçlü organı 15 üyeden oluşuyor. 5 daimi üye sürekli bu 15 ülke arasında oy kullanabiliyor. Şubat ayı dönem başkanı maalesef ironiktir Rusya.

"RUSYA'NIN VETO ETTİĞİ HİÇBİR KARAR GEÇERLİ SAYILMIYOR"

Rusya'nın BMGK'da veto ettiği hiçbir karar geçerli sayılmıyor. Sonuca bağlanmıyor. Bu yüzden ABD ve Ukrayna, aynı zamanda Fransa ve İngiltere başka bir yöntemi harekete geçirdiler. O da Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nu değil, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu toplamak. Bunu toplamak için 15 üyenin 9 üyesinden evet oyu almaları yeterli. Çok büyük ihtimalle 15 üyenin 10'u evet diyecek ve Pazartesi günü toplanacaklar. Orada ne olacak? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandığında 193 üyenin temsilcilerine iki şey sorucaklar? 'Rusya'yı kınıyor musunuz?, Rusya'nın ivedilikli bir şekilde Ukrayna'dan askerlerini çekmesini istiyor musunuz?' Çok büyük ihtimalle evet oyu verecekler. Birleşmiş Milletler ilk defa Ukrayna krizinde Rusya'yı kınamış olacak."

Sosyal medya hesabından oylama sonucunu da paylaşan Günay, "BM Güvenlik Konseyi Ukrayna’nın talebini kabul etti. Pazartesi günü BM Genel Kurulu Rusya’yı kınamak için toplanacak. Oylama Sonucu; 11 üye evet,
1 hayır Rusya, 3 çekimser Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu toplantıda Rusya’nın daimi üyelikten gelen veto hakkı bir işe yaramıyor. BM Genel Kurulu’nu toplamak için 15’üyeden 9’unun evet demesi yeterli." ifadelerini kullandı.

"İZOLE EDEBİLİRİZ"

Thomas-Greenfield, NBC televizyonunda yayımlanan "Meet the Press" programında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Rusları BM'den izole edebiliriz. BM'nin özel kuruluşlarından izole edebiliriz, onlar da bu izolasyonu hisseder." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"BM GÜVENLİK KURULUNUN ACİL TOPLANMASI KARARINI ALACAĞIZ"

Rusya'ya baskı uygulamak için ellerinde birçok aracın bulunduğunu ve bunların hepsini kullandıklarını belirten Thomas-Greenfield, "BM Güvenlik konseyi bugün yeni bir toplantı yapacak. Bu toplantıda BM Genel Kurulunun acil toplanması kararı alacağız. Genel kurul toplantısının pazartesi günü yapılması bekleniyor." diye konuşmuştu.

"RUSYA'NIN VETO EDEMEYECEĞİ BİR BM OYLAMASI BEKLİYORUZ"

Thomas-Greenfield, çarşamba gününe kadar Rusya'nın veto edemeyeceği bir BM Genel Kurulunun onaylanmasını beklediklerini de sözlerine eklemişti.

5 DAİMİ ÜLKEDEN BİRİ

BMGK'nin 5 daimi üyesi olan Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin, onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor. (AA)

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