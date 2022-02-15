Son dakika... Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!

Son dakika... Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ve Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılığı sistemleri siber saldırıya uğradı. Siber saldırının zamanlaması akıllara işgalin yakın zamanda başlayabileceği iddialarını getirdi.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, saldırının arkasında Rusya'nın olabileceği iddia edildi.

SAVUNMA BAKANLIĞI VE BANKALARI HEDEF ALDILAR

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet sitelerinin siber saldırıya uğradığı, saldırı nedeniyle Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılık servislerinin de sorun yaşadığı aktarıldı.

Ukrayna'da 14 Ocak'ta da Dışişleri Bakanlığının da aralarında bulunduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.

AKILLARA O RAPOR GELDİ

ABD merkezli düşünce kuruluşu Center for Strategic & International Studies (Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi-CSIS) tarafından 13 Ocak 2022'de hazırlanan "Rusya’nın Ukrayna’yı Olası İşgali" başlıklı raporda, Rusya’nın olası saldırısına karşı Ukrayna’da hedef alacağı yerler ve muhtemel işgal hamlelerine yer verilmişti.

Sayfalarca uzunluktaki raporda, "Bir casus belli (savaş sebebi) olduğunda, Ukrayna’nın askeri komuta ve kontrol sistemlerini, kamu iletişimini ve elektrik şebekelerini bozmak için siber saldırılar muhtemelen artacaktır. Ardından, askeri operasyonlar muhtemelen Ukrayna’nın hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerine karşı hava ve füze saldırılarıyla başlayacak." ifadeleri kullanılmıştı.

(AA)

