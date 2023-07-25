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  4. SON DAKİKA | Bolu'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

SON DAKİKA | Bolu'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

25.07.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bolu’da 25 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, Gerede-Karabük yolunda yoldan çıktı. Yoldan çıkarak yeşillik ve engebeli alana giren yolcu otobüsünde 2’si ağır 14 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Bolu'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Son dakika: Kaza, sabah saatlerinde Gerede-Karabük yolunda Yunuslar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinde seyreden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yoldan çıkan yolcu otobüsü, yeşillik ve engebeli alana girdi.

2’Sİ AĞIR 14 KİŞİ YARALANDI

Engebeli arazide bir müddet ilerleyen otobüs, tali yola çarparak durabildi. Devrilmeden duran otobüs içerisinde bulunan 25 kişiden 2’si ağır 14 kişi yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular, ambulanslara bindirilerek şehirdeki hastanelere sevk edildi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)


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